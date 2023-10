Lavori nei cimiteri lericini, l’assessore fa il punto

Lavori in corso nei cimiteri di Lerici. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha disposto le verifiche preventive sulle strutture cimiteriali e quindi la pianificazione degli interventi necessari al miglioramento delle condizioni di sicurezza e decoro dei tre cimiteri di Lerici, San Terenzo e Tellaro.

“I lavori riguardano principalmente i rivestimenti marmorei dei corpi loculi nonché il risanamento degli intonaci deteriorati e il posizionamento di nuove canale di gronda e pluviali per la raccolta delle acque meteoriche onde evitare infiltrazioni e conseguenti deterioramenti”, spiega Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici, in una nota diffusa dal Comune di Lerici che fa il punto sugli interventi. “Negli scorsi anni – prosegue il vice sindaco Russo – sono stati completati importanti lavori finalizzati a sanare situazioni critiche relative alla sicurezza dei luoghi eliminando pericoli derivanti da intonaci pericolanti e infiltrazioni nei manti di copertura e realizzando nuove strutture sia di copertura che di raccolta delle acque meteoriche”. Questi interventi, svolti sino ad oggi, informa Palazzo civico, valgono un impegno finanziario di circa 600mila euro. “L’attività periodica di controllo e pianificazione sulle strutture cimiteriali genera l’organizzazione degli interventi, che vengono eseguiti con cadenza regolare – aggiunge Russo -. Questo ci permette di conservare il nostro patrimonio in buone condizioni di salute”. Negli scorsi anni inoltre è stato fatto un corposo lavoro relativo alla gestione delle concessioni: “L’ufficio cimiteriale, dopo la creazione iniziale di un sistema digitale, gestisce regolarmente le occupazioni cimiteriali, comprese le situazioni di concessioni pregresse, con la finalità di razionalizzare gli spazi”, spiega ancora l’assessore nella nota.

