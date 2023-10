Legalità, Centi: “L’educazione nelle scuole è un obiettivo da perseguire”. Il 28 incontro a Villa Serra

Genova. “La formazione delle giovani generazioni mi sta a cuore da sempre, per vocazione, e oggi come Commissione Antimafia abbiamo la possibilità di promuovere in particolare l’educazione alla legalità dei giovani nelle scuole: è un obiettivo che come presidente e come Commissione dobbiamo perseguire senza risparmiarci”. Ad affermarlo il professor Roberto Centi, consigliere regionale e presidente della Commissione Regionale Antimafia.

In tal senso, Centi evidenzia due scadenze prossime: il 28 ottobre a Villa Serra di Comago a Sant’Olcese (GE) si terrà un evento di presentazione e restituzione del lavoro svolto da tre Istituti Scolastici del Genovesato nel solco dell’educazione alla legalità.

