Lo Speranza punta in alto, Titi (goal da corner) e Cortese: “Girgenti lavora benissimo, in campo siamo fratelli”

Tre vittorie in quattro partite. Dopo il passo falso contro il Masone (sconfitta 2 a 1), sabato scorso lo Speranza ha vinto 3 a 0 contro la Spotornese lanciando così un segnale chiaro al campionato. Anche i rossoverdi proveranno a lottare per un posto ai playoff senza timori reverenziali. Parola di mister Davide Girgenti e dei giocatori Matteo Titi, in goal direttamente da calcio d’angolo, e Vittorio Cortese.

Così Matteo Titi sul goal e sulle prospettive stagionali: “Proviamo queste soluzioni in allenamento, anche lo scorso anno avevo segnato così. Ci meritiamo questa vittoria, siamo entrati bene in campo e abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister. Cercheremo in tutte le partite di vincere. Se continuiamo a lavorare così possiamo toglierci soddisfazioni importanti. Ci alleniamo molto bene col mister, dobbiamo rimanere umili”.

» leggi tutto su www.ivg.it