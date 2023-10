Maltempo in peggioramento, proclamata l’allerta arancione per tutta la Liguria

Liguria. In vista di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, Arpal ha diramato una nuova allerta arancione per temporali che prenderà il via dalle 22 di oggi e proseguirà per buona parte della giornata di domani, venerdì 20 ottobre, su diverse zone della Liguria.

I dettagli. Sulla zona A sarà allerta gialla dalle 13 alle 22 di oggi sui bacini piccoli e medi; poi dalle 22 alle 15 di domani, venerdì 20 ottobre, sarà allerta arancione su tutti i bacini; poi gialla sui bacini medi e grandi dalle 15 alle 18. Sulla zona B sarà allerta gialla dalle 13 alle 22 di oggi, poi arancione dalle 22 alle 15 di domani. Sulla zona C sarà allerta gialla dalle 13 alle 22 di oggi sui bacini piccoli e medi, poi arancione dalle 22 alle 15 di domani; proseguirà l’allerta gialla sui bacini medi dalle 15 alle 24 di domani; sui bacini grandi, invece, sarà allerta gialla dalle 22 alle 24 di venerdì 20 ottobre. Sulla zona D sarà allerta arancione dalle 22 alle 15 di domani sui bacini piccoli e medi; sarà allerta gialla dalle 22 alle 15 di domani sui bacini grandi; sui bacini piccoli e medi della zona E sarà allerta gialla dalle 13 alle 22 di oggi e poi arancione dalle 22 alle 15 di domani; l’allerta proseguirà in giallo sui bacini medi dalle 15 alla mezzanotte di domani; sui bacini grandi, invece, sarà allerta gialla dalle 22 di oggi alle 24 di venerdì 20 ottobre.

