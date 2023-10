No Skymetro, il comitato: “I numeri del Comune? Fuori dalla realtà. Siamo ancora più preoccupati”

Genova. Scetticismo e preoccupazione. Così il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile accoglie il progetto di fattibilità della linea di metropolitana sopraelevata in Valbisagno presentato oggi al Matitone dall’assessore Matteo Campora e dal coordinatore per la mobilità sostenibile Enrico Musso. In realtà una serie di slide e dichiarazioni piuttosto che un vero e proprio documento ufficiale, quello che i cittadini attendono per passare all’attacco con un ricorso al Tar per bloccare la realizzazione di un’opera ritenuta dannosa oltre che poco efficace per risolvere i problemi della mobilità in vallata.

A colpire sono i numeri snocciolati durante la conferenza stampa, cifre mai uscite prima d’ora: si parla di oltre 6.100 viaggiatori in ora di punta, più di 60mila utenti trasportati al giorno (in entrambe le direzioni) per un totale di 20 milioni di passeggeri ogni anno. Stime che sarebbero “impossibili, fuori dalla realtà” secondo Vincenzo Cenzuales, presidente dell’associazione MobìGe e braccio destro del comitato. “Oggi dalla Valbisagno il trasporto pubblico muove 2.500-2.700 persone nella fascia di punta su un totale di 9mila persone all’ora, vorrebbe dire sostanzialmente raddoppiare questa quota. C’è qualcosa che non funziona nei loro conti. E siccome nei documenti presentati al ministero c’erano errori di calcolo, noi non ci fidiamo”. Da sempre il comitato sostiene che lo Skymetro avrà uno scarso appeal perché – a differenza del tram che hanno proposto con uno studio ad hoc – risulterebbe particolarmente scomodo, sia per la distanza tra stazioni sia per la loro ubicazione sulla sponda opposta a quella più popolata.

