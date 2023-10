Pietra Ligure, il consigliere Carrara: “Strade nuove e strade fantasma da oltre 630mila euro”

Pietra Ligure. “È stata recentemente inaugurata la nuova strada direttissima Giustenice – Ranzi, che collega le due località, partendo dal centro di Giustenice per giungere presso Ranzi, dopo il ponte sull’autostrada dei Fiori. Un’opera molto importante, che consente all’entroterra della Valmaremola di raggiungere, direttamente, l’ingresso dell’autostrada senza dover necessariamente percorrere la via Aurelia. È un’opera che è stata finanziata interamente con fondi pubblici. Ma c’è un’altra strada, altrettanto importante, che consentirebbe, dall’immediato entroterra di Pietra Ligure in via Francesco Crispi, a fianco del fiume Maremola, di raggiungere via Ranzi, prima del ponte medesimo sull’autostrada. Anch’essa una nuova arteria che, come quella precedentemente citata, rappresenterebbe un’alternativa viaria di non poco conto verso gli stessi obiettivi: la frazione Ranzi e l’ingresso dell’Autostrada dei Fiori. Ma senza sconfinare, restando tutta entro il territorio del Comune di Pietra Ligure, evitando la via Aurelia.

Tuttavia, ad oggi, questa stessa strada è fatta solo per due terzi: manca quel terzo ‘decisivo’, quello da fare di sana pianta”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo del Polo di Centrodestra per Pietra Mario Carrara.’

“Mentre la precedente strada era finanziata interamente da ‘fondi pubblici’ – spiega – questa nuova ha già da tempo un finanziamento, ma integralmente da ‘fondi privati’. È una strada che, pur disponendo della risorsa finanziaria necessaria, allo stato attuale non è ancora stata fatta e ancora non si fa. La strada risulta “Incompleta”, per essere utile come servizio pubblico per tutta la collettività. Infatti, finora, la parte esistente, è servita solo a servizio delle nuove case a onere di costruzione delle quali essa era stata imposta. Senza quella parte di strada già fatta le nuove case non avrebbero potuto essere accessibili e, quindi, neanche vendute. Ecco perché almeno quella parte di strada lì è stata fatta celermente. Stiamo parlando della strada che da ben 13 anni, dal 2010, dovrebbe realizzare la società “Blau Meer” (gruppo Orsero?), in seguito alla costruzione di un consistente intervento edilizio di ben mc.6136, dove è stata “cementificata” una zona che era ancora relativamente “vergine” di oliveti, in località Rocca delle Fene di Pietra Ligure. Per garantire l’esecuzione dell’opera la Società costruttrice, nel 2010, ha dovuto stipulare una fidejussione “pesante” di ben €.613.084,71; cifra che, almeno nel 2010, avrebbe senz’altro consentito l’integrale realizzazione della nuova via nella sua parte terminale più impegnativa, che “scollina” per raggiungere la sovrastante strada pubblica esistente, via Ranzi”.

