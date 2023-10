Regione, all’assessore Benveduti “manca” il lavoro da manager: voci di possibili dimissioni

Genova. Chissà se ci ha pensato anche durante l’ultimo incontro a Roma, mercoledì, con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Chissà se ci ha pensato, alla possibilità di fare un passo indietro da suo ruolo nella giunta Toti. Perché ad Andrea Benveduti, 60 anni, da 5 assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, la politica piace ma secondo alcuni rumors circolati attorno a piazza De Ferrari, il mondo corporate piace di più.

Benveduti è entrato nella giunta regionale, scelto dal presidente Giovanni Toti, nel 2018 come espressione della Lega, al posto di Edoardo Rixi, eletto alla Camera dei deputati. Dalla sua parte, oltre alla “maglia del Carroccio” un curriculum non da poco, culminato con il ruolo di chief financial officer di Axpo Italia e membro del cda delle società del gruppo Axpo in Italia (azienda che nel frattempo ha aperto la sua sede a Genova). Fino a qualche tempo fa ha mantenuto quegli incarichi ma in aspettativa non retribuita.

» leggi tutto su www.genova24.it