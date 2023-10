Santo Stefano d’Aveto: transumanza e Festival Bande e Cori

Dall’ufficio turismo Comune Santo Stefano d’Aveto

La fine del mese di ottobre si sta avvicinando e con essa torna l’immancabile appuntamento autunnale della Transumanza, l’Az. Agricola Monteverde trasferirà i bovini dai pascoli del Monte Crociglia in Provincia di Piacenza ai pascoli che si trovano a S. Stefano d’Aveto.L’arrivo delle mucche è sempre un momento di festa per grandi e piccini che attendono in paese la carovana di cavalli e cavalieri, il Gruppo Sportivo di Allegrezze, buoi, mucche e mandriani; per chi vorrà sarà possibile raggiungere la comitiva a Torrio, dove alle 9 ci sarà la colazione, con le navette messe a disposizione dal comune e percorrere parte del tragitto insieme a loro.

L’appuntamento è per il fine settimana del 28 e 29 ottobre, il programma degli eventi collaterali si arricchisce sempre più: sabato sarà possibile partecipare all’iniziativa A passo lento con gli asinelli organizzata dalla fattoria didattica Az. Agricola La Ghianda, un’escursione in compagnia dei ciuchini, l’Ass. dei Commercianti (As.P.E.T.A.) ha organizzato nel Parco Badinelli il Wild West Village un villaggio western con vari giochi per bambini che sarà aperto sabato e domenica, la domenica ci saranno i mercatini a km 0, la gara di rotolamento di balloni nel viale principale del paese e l’esibizione COUNTRY-LINE DANCE E BALLI DI GRUPPO con della Momas Dance Academy.

» leggi tutto su www.levantenews.it