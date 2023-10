Santo Stefano d’Aveto: voglia di funghi più forte dell’allerta; ma si perde

Un uomo di 67 anni nonostante le condizione meteo avverse e l’allerta, ha deciso comunque di recarsi alla ricerca di funghi. E ha scelto il monte Penna dove ha smarrito l’orientamento e si è perduto. Scattato l’allarme si sono messi in movimento i vigili del fuoco di Chiavari e il soccorso alpino. Poco dopo le 13.00 il fungaiolo ha trovato un sentiero che lo ha portato sulla carrozzabile, in prossimità delle “casermette”. Qui transitava l’automedica Tango-1 del 118,; il personale ha capito al volo che si trattava del disperso. Lo ha fatto salire in auto e condotto dai compagni di battuta che avevano dato l’allarme. Le ricerche sono state quindi interrotte.

In molti si chiedono perché, in simili casi, i fungaioli siano esenti dal pagamento delle spese di soccorso.

