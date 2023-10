Tarocchi e libero arbitrio all’Archeosofica

Siamo artefici della nostra vita oppure esiste per ognuno di noi un destino già scritto? L’interrogativo che da sempre affascina e fa discutere l’intera umanità. I tarocchi ci parlano anche di questo. Se li utilizziamo come arte divinatoria possiamo infatti conoscere gli eventi del futuro e quindi convincerci dell’esistenza di un destino preordinato. Se invece li leggiamo come simboli di un preciso percorso interiore, sembrerebbero suggerire che in ognuno di noi ci sia una leva capace di azionare il nostro libero arbitrio e scardinare questo destino preordinato. Ma se poi scoprissimo di poter prendere una libera decisione, quale obiettivo vorremmo raggiungere? L’appuntamento è per sabato 21 ottobre alle 17 presso l’Associazione Archeosofica – Archeosofia a La Spezia. Ingresso libero.