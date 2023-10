Tempesta di fulmini davanti al Golfo della Spezia e alle Cinque Terre

È terminata alle ore 7 di questa mattina sul centro della regione (dalla costa savonese al genovesato) senza particolari criticità l’allerta meteo arancione diramata su tutto il territorio regionale a partire dalle 21 di ieri sera, mentre nelle zone dell’entroterra di Levante e dello Spezzino bisognerà attendere le 11. Resterà quindi attiva l’allerta gialla per il resto della giornata. Questo quanto disposto in attesa di nuove comunicazioni da parte di Arpal. La centrale operativa della Protezione civile regionale conferma che non sono state segnalate criticità significative, in particolare nello spezzino, ad ora la zona più colpita dalle piogge.

Arpal specifica che si sono registrate cumulate orarie massime di 34,6 mm a Castelnuovo Magra e 12,6 mm in 15 minuti a Chiavari. La massima intensità di precipitazioni a terra si è verificata tra le 3 e le 4 di notte, mentre nella zona del Tigullio la perturbazione ha insistito principalmente in mare. Altrove, si sono registrati rovesci e temporali sparsi di intensità al più moderata.

