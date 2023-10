Volley giovanile, al Pala Maragliano oltre 220 pallavolisti per il Trofeo Gian Luigi Corti

Genova. Il Comitato Territoriale Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo e Stelle nello Sport promuovono la terza edizione del Trofeo Gian Luigi Corti, torneo di pallavolo giovanile dedicato al ricordo dello storico giornalista e dirigente sportivo, vicepresidente nazionale della Federvolley (1980-1988) e capodelegazione della Nazionale maschile vincitrice della prima storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984.

“E’ la festa di avvio della stagione sportiva dedicata ai più piccoli“, sottolinea Paolo Bassi, presidente del Comitato Liguria Centro. “Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno incrementato di anno in anno la partecipazione di squadre e bambini, il Trofeo Gian Luigi Corti vuole crescere e diventare sempre di più un appuntamento per tutta la Liguria della pallavolo e in tal senso abbiamo esteso la possibilità di partecipare alle Società dei Comitati Levante e Ponente e anche del Basso Piemonte”.

