Albenga, Ciangherotti: “Minaccia terrorismo non spaventa il PD, accoglienza incondizionata è nella loro agenda politica”

Albenga. “Correva l’anno 2019 e Riccardo Tomatis diventava sindaco di Albenga con 256 (duecentocinquantasei) voti di scarto rispetto a Gero Calleri. Il Partito Democratico festeggiava il consolidamento del potere, ma la vittoria aveva un retrogusto molto amaro, anche perché era arrivata soltanto grazie ai voti di un pezzo di centrodestra. La maggioranza ha perso quel sostegno nel 2021, ma per il PD le poltrone sono come un diamante e, nella loro logica politicamente malata, l’occupazione delle istituzioni deve durare per sempre. Oggi lo stesso sindaco e la stessa maggioranza che governano la seconda città della provincia con 256 voti di scarto (su cui non possono più fare affidamento) danno vita ad una imbarazzante e presuntuosa autocelebrazione a mezzo stampa. Un resoconto, degno della letteratura fantasy, ricco di bugie e omissioni di convenienza”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti replicando alle parole della maggioranza albenganese a seguito dell’ultima seduta consiliare.

Commenta il capogruppo albenganese: “Difficile spiegare agli albenganesi che cos’abbiano da festeggiare quelli del PD ingauno di questi tempi. Tra l’altro, grazie alle loro politiche ‘visionarie’, Albenga si è guadagnata nell’opinione pubblica la fama di una delle città meno sicure della provincia di Savona. Se questi sono ‘i fatti’ a cui alludono i consiglieri di maggioranza, i quali, peraltro, chiedono a gran voce il bis a Tomatis, si salvi chi può”.

