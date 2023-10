Anche il Pd alla manifestazione di Piazza Mentata: “Preoccupati sull’allargamento del conflitto”

“Aderiamo con convinzione al presidio indetto per lunedì 23 ottobre alle ore 17:30 in piazza Mentana, “Israele-Palestina: Fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la pace”, promosso dalla rete spezzina per la pace e il disarmo, condanniamo senza indugi ogni forma di terrorismo e l’attacco di Hamas che ha lasciato sul campo più di mille vittime, 200 ostaggi fra la popolazione civile israeliana, al contempo condanniamo la reazione militare che ha già mietuto migliaia di vittime fra la popolazione palestinese, solo in queste prime ore e giorni dall’inizio dei bombardamenti nella striscia di Gaza; una reazione indiscriminata che può portare ad un rafforzamento delle posizioni più radicali”. Così il Partito democratico della Spezia in una nota che prosegue: ” È grande la preoccupazione per un possibile allargamento del conflitto. Chiediamo che il Governo, nelle sedi istituzionali europee e internazionali, richieda la convocazione di una conferenza di Pace e che faccia tutto il possibile per fermare il conflitto, per dare piena applicazione agli Accordi di Oslo riconosciuti dalle risoluzioni Onu.

Per questo lunedì saremo assieme alle associazioni proponenti al presidio in piazza Mentana, per chiedere un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza”.

