Bontà a base di castagne e non solo, è tempo di sagra alla Pieve di San Siro di Montale

Appuntamento domenica prossima, 22 ottobre, dalle 14.30, alla Pieve di San Siro di Montale, comune di Levanto, con la Sagra della castagna. Sarà possibile deliziarsi con caldarroste, crêpes con Nutella o crema di marroni, pan fritto, frittelle di castagna, castagnaccio cotto nel forno a legna. Non mancheranno birra, vino e spritz. Musica con il Dna Staff, servizio navetta gratuito con partenza dalla fermata Atc dall’ufficio delle Poste, in Via Rimembranza. L’incasso della manifestazione sarà devoluto al restauro della Pieve.

