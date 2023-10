Calcio. Alessandro Lupo riparte dalle giovanili della Sanremese: “Ambiente molto professionale. Voglio trovare il giusto equilibrio personale”

Dove sono finito? Alessandro Lupo non se n’è mai andato”. Lupo torna in pista e lo fa alla Sanremese, ma allenerà una squadra del settore giovanile. A lui è stata affidata la gestione degli Allievi Under 17 biancoazzurri. “Forse è una scelta impopolare aver tralasciato una Prima Squadra – dichiara l’ex allenatore dell’Albenga – ma questa società mi ha proprio gratificato“. E infatti Lupo si sta trovando molto bene nella sua seconda esperienza sanremese, nella quale ha obiettivi di crescita per i suoi ragazzi e a livello personale.

L’ultima esperienza in panchina risale a due anni fa ad Imperia. Un trascorso veramente complicato per lui che ha poi portato all’esonero. In Lupo c’è consapevolezza e voglia di ripartire, magari pensando a quei momenti ad Albenga in un’altra storia turbolenta di metà stagione ma emotivamente forte. “Lupo Lupo dai dai dai” era il coro dei tifosi ingauni che ancora oggi, come altre manifestazioni d’affetto, è rimasto nel cuore del tecnico genovese, che non nasconde il suo desiderio di tornare all’interno dell’ambiente bianconero in futuro.

