Cogorno: palazzina di due piani a fuoco, le fiamme lambiscono altra casa

Alle 13.30 circa un’incendio è divampato in via Renza in una frazione collinare di Cogorno. L’abitazione di proprietà di stranieri, era deserta. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo e Genova con autoprotettori e autobotte. Le fiamme hanno praticamente distrutto la villetta con solette che poggiavano su travi in legno. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che l’incendio attaccasse un’abitazione adiacente, i cui occupanti sono stati fatti provvisoriamente evacuare per sicurezza. La villetta a due piani è stata transennata poichè assolutamente inagibile. Durante l’incendio e le operazioni di spegnimento non si sono registrati ustionati, feriti o intossicati. Restano al momento ignoti i motivi per cui si è sviluppato il rogo.

» leggi tutto su www.levantenews.it