Educazione alla legalità nelle scuole, Centi: “Obiettivo da perseguire senza risparmiarci”

Si tratta di uno dei punti del “Protocollo per l’educazione alla legalità, per la crescita della coscienza democratica e per l’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa” firmata dal presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – in allora – Ettore Acerra a marzo 2021, che per un verso promuove e sostiene iniziative di ogni sorta appunto per l’educazione alla legalità nelle scuole, per l’altro ha permesso l’istituzione annuale di fondi e borse di sostegno alle classi ed istituti che ne facciano richiesta per viaggi di istruzione nei campi della legalità o per visite anche in altre regioni a beni confiscati alle Mafie. “L’ambito di azione della Commissione Regionale Antimafia – conclude Roberto Centi – racchiude anche la formazione e l’educazione alla legalità: pertanto prossimamente audiremo coloro che hanno già seguito e svolto percorsi e promuoveremo occasioni di incontro e informazione per docenti e dirigenti scolastici sulle opportunità anche finanziarie che già oggi Regione Liguria mette a disposizione di docenti e studenti”.