“Esprimo soddisfazione in merito alla notizia che l’aeroporto di Luni-Sarzana è stato identificato come base di riferimento per il servizio di elisoccorso che quindi, dal 2024, sarà operativo anche a Sarzana. Una notizia che conferma l’importanza cruciale di questa realtà per il territorio della provincia spezzina e per la Liguria, andando ad aggiungersi alle basi dell’aeroporto di Villanova d’Albenga e dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova”. Così in una nota la Senatrice della Lega Stefania Pucciarelli

L’articolo Elisoccorso anche a Sarzana, Pucciarelli: “Individuato come base di riferimento l’aeroporto di Luni, confermato il suo ruolo cruciale” proviene da Città della Spezia.

