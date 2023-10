Frasi omofobe e sessiste, Pernat si dimette da ambasciatore di Genova: “Non voglio creare problemi”

Genova. Non si sa se sia stata una decisione del tutto autonoma o se sia arrivata dopo una telefonata – a distanza di 16mila chilometri – con il sindaco Marco Bucci. Fatto sta che Carlo Pernat ha deciso di dimettersi da “ambasciatore di Genova nel mondo” dopo le polemiche su alcune sue frasi sessiste e omofobe sollevate da Liguria Rainbow.

Pernat, 75 anni, al fianco di tanti talenti del Moto Mondiale, da Max Biaggi a Valentino Rossi, in questo momento si trova in Australia per seguire il MotoGp. La bufera mediatica si è scatenata attorno a un dialogo andato in onda durante La Zanzara, la famosa trasmissione radio di Giuseppe Cruciani dove spesso i toni travalicano quelli del politically correct.

