Gas, fine del mercato tutelato. Cosa accadrà alle nostre bollette? Assemblea pubblica in Cgil

Il mercato tutelato del gas sta per finire. Entro il 31 dicembre bisognerà sottoscrivere un contratto in libero mercato. Cosa cambierà? Chi sono i “clienti vulnerabili”? Cosa è un’offerta placet? Come rispondere alla lettera del gestore? Qual è la scelta migliore?

Federconsumatori e Spi Cgil forniranno indicazioni per rispondere al meglio a questi interrogativi, al riparo da rincari e abusi, durante l’assemblea pubblica che si terrà lunedì 23 ottobre, alle 15, presso il Salone Di Vittorio della Cgil spezzina, Via Bologna 9.

