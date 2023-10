Generazione Disagio festeggia 10 anni di attività: ancora stasera in scena al Teatro della Tosse

Genova. La compagnia Generazione disagio compie dieci anni ed è tornata al Teatro della Tosse con il suo spettacolo più noto: Dopodiché stasera mi butto. Un’occasione per chi non l’avesse ancora visto (150 le repliche in Italia) di trascorrere una serata divertente e interattiva (il pubblico è coinvolto) riflettendo su precarietà lavorativa ed emotiva interpretata da tre attori senza nome, ma identificati come il laureato (Luca Mammoli), il precario (Enrico Pittaluga), l’autonomo (Andrea Panigatti). A condurre il gioco, perché di gioco, come spieghiamo tra poco, si tratta, Graziano Sirressi.

Si comincia elencando i tre pilastri del vero disagiato: “Distrazione Disinteresse Disaffezione”, capisaldi di una generazione che non ha trovato spazio tra i baby boomer dal posto fisso e la Gen Z. Un destino segnato quello del disagiato: tra giornate senza lavoro e tentativi di approccio all’altro sesso falliti, l’unica soluzione è il suicidio. E cosa c’è di meglio di una competizione basata su imprevisti e prove di abilità per conquistare l’obiettivo? Tra gioco dell’oca e monopoly con tanto di imprevisti i tre disagiati esternano il proprio disagio verso il pubblico, chiamato esso stesso a partecipare in modo attivo, attraverso prove individuali e collettive. Del resto sono tanti nostri piccoli “suicidi quotidiani”, quelle umane attitudini che, assolvendoci dal prendere posizioni, agire e reagire, fanno morire piano piano.

