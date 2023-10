Il clou dell’allerta meteo tra fulmini, crocieristi imperturbabili e l’alta marea che allaga Passeggiata Morin

L’alta marea e gli scrosci temporaleschi della mattinata sono i segnali dell’ingresso nella fase clou di questa allerta arancione per temporali emanata dalla Protezione civile della Liguria. Dalle 14 sino alla mezzanotte il livello di allerta scenderà a gialla, a significare un atteso calo delle precipitazioni, ma il vento da Sud – Sud Ovest che sferza la costa porta con sé anche molta onda e per l’intera giornata le banchine più basse del litorale spezzino saranno parzialmente sommerse, come accade spesso all’angolo tra Passeggiata Morin e la radice della banchina Tahon di Revel.

I marosi non bagnano, invece, la banchina di Calata Paita, che è decisamente più alta. Il maltempo, comunque, non ha spaventato i crocieristi, che sono scesi dalla nave ormeggiata oggi al Molo Garibaldi, per andare a fare un giro per la città, magari utilizzando uno dei trenini lillipuziani.

Un altro segnale della consistenza della perturbazione che sta investendo la provincia è dato anche dai fulmini registrati nelle ultime ore sulla Liguria.

