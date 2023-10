Incendio a Cogorno, distrutta una villetta di tre piani: le fiamme partite dalla cucina

Cogorno. È andata completamente a fuoco una villetta di tre piani sulle alture di Cogorno, nel Levante ligure. L’incendio, scoppiato nel primo pomeriggio, ha divorato l’intero edificio nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 in via Giorgio Renda, sul monte San Giacomo. Sul posto, chiamati dai vicini, sono accorsi i pompieri di Chiavari e Rapallo, ma le fiamme si sono estese in pochissimo tempo dal piano terra al tetto, favorite dalla vecchia struttura in legno.

» leggi tutto su www.genova24.it