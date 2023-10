Laurea con lode in Teoria e storia delle arti e dell’immagine per lo spezzino Daniele Calzetta

Dopo il conseguimento della laurea in Filosofia con lode all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano con una tesi sulla trasposizione cinematografica di Socrate, sotto la supervisione del professor Giuseppe Girgenti e di recente pubblicazione (Socrate al cinema, Mimesis Edizioni 2023), lo spezzino Daniele Calzetta ha conseguito oggi la laurea con lode in Teoria e storia delle arti e dell’immagine nel medesimo ateneo con una tesi su San Paolo, questa volta sotto la supervisione del professor Vito Limone e del professor monsignore Carlo Dell’Osso.

Per la realizzazione del lavoro Calzetta ha trascorso un periodo di studi di un anno presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Piac) di Roma, città nella quale continuerà a vivere e studiare.

Al neo dottore vanno congratulazioni vivissime e un grande in bocca al lupo per il prosieguo degli studi da parte della famiglia, degli amici e di tutta la redazione.

L’articolo Pesca, Piana: “No alla burocrazia delle telecamere a bordo delle imbarcazioni” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com