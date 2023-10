Maltempo; allerta arancione fino alle 15

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Sono passate senza particolari criticità le ore notturne dell’allerta meteo arancione, scattata alle 22 di ieri e che al momento terminerà alle 15 su tutto il territorio regionale, in attesa dei soliti aggiornamenti in tarda mattinata. La centrale operativa della Protezione civile regionale conferma che non sono stati segnalati danni di rilevo, anche se sul territorio le precipitazioni sono state copiose, soprattutto a ponente al confine con il Piemonte e la Francia, e si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle strade alberi e rami caduti per il forte vento, che hanno determinato disalimentazione della linea elettrica a Mallare, Arma di Taggia e in Valle Stura.

