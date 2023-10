Alassio. Lunedì 23 ottobre riprenderanno i lavori di finitura del secondo lotto funzionale per la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano di via Pera ad Alassio, che erano stati interrotti per permettere l’utilizzo dello stesso nella stagione estiva.

Per garantire la sicurezza degli utenti, il parcheggio sarà quindi chiuso fino a fine lavori, indicativamente per i prossimi 50 giorni, e verosimilmente potrà essere riaperto nel periodo natalizio.

» leggi tutto su www.ivg.it