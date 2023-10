Rapallo: Fratelli d’Italia: “E’ tempo di parlare di programmi”

Dal Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo

Dopo aver letto le scorse settimane alcune dichiarazioni unilaterali in cui si dava per certa la possibilità di una corsa unitaria del centro-destra alle prossime amministrative 2024 di Rapallo, gli scriventi propongono di dare il via in tempi brevissimi a una serie di incontri tra i rappresentanti politici locali delle forze di centro-destra. Ci sembra quantomeno strano che, fino ad oggi, i responsabili politici territoriali del partito di maggioranza relativa non siano stati minimamente interpellati, tenuto conto che Fratelli d’Italia è risultato il primo partito a Rapallo alle elezioni politiche del 2022 con il 28,6%.

» leggi tutto su www.levantenews.it