Dalla Pro Loco Recco

Domenica 22 ottobre, a partire dalle ore 15.00, il Comitato Quartiere Valleverde, in collaborazione con la Pro Loco Recco e con il Patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Recco, organizza in piazza Ricina (Valleverde) “Green Valley”, una grande festa campestre con caldarroste, ballo country a cura del gruppo The Wanted – Country Line Dance e battesimo della sella.

