Sciopero sindacati di base: “Salari inadeguati e precarietà, sanità pubblica al collasso”

Savona. Salari inadeguati, precarietà del lavoro e mancanza di servizi sanitari adeguati: queste le rivendicazioni odierne dei sindacati di base che sono stati ricevuti dal prefetto di Savona in occasione della giornata di sciopero e mobilitazione.

“La criticità occupazionale ha generato un elevato numero di infortuni quotidiani, purtroppo anche mortali, anche a fronte di una riduzione delle ore complessivamente lavorate. L’inflazione crescente e la perdita di potere d’acquisto rendono poi difficili e a volte impossibili non solo spese voluttuarie ma anche quelle verso beni di prima necessità, compreso l’affitto di alloggi, l’acquisizione di alimentari in misura adeguata, la dotazione ai propri figli di libri e strumenti indispensabili per lo studio e le attività sportive” afferma CUB Savona, che assieme alle altre sigle sindacali ha unito nella sua rappresentanza anche il movimento per la pace.

