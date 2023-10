Un giornaliero Amt omaggio e uno sconto sul car sharing per i nuovi utenti dell’app “GoGoGe”

Genova. Un GenovaPass Amt da 24 ore in omaggio e uno sconto del 10% sullo sharing di Elettra fino alla fine del 2023. Sono le novità in arrivo da lunedì 23 ottobre per tutti i nuovi utenti di GoGoGe, la app dell’innovativo sistema MaaS (mobility-as-a-service), sviluppata in sinergia tra Comune di Genova e Amt con il supporto tecnologico di Hitachi Rail e MyCicero.

Lanciata in via sperimentale a maggio 2022 e oggi scaricabile gratuitamente da Play Store e App Store, GoGoGe consente con un’unica app di utilizzare modalità di trasporto diverse presenti a Genova: Amt con il proprio sistema multimodale, Genova Parcheggi con l’articolata offerta di sosta cittadina, la flotta di Elettra car sharing (a flusso libero-auto azzurre) e la rete Trenitalia.

