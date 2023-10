Regione Liguria potenzia i centri dedicati al recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere. Sono in arrivo, infatti, 211mila euro che serviranno per istituire quattro nuovi centri. Il contributo proviene da fondi ministeriali, assegnati da Regione agli enti gestori attraverso un avviso pubblico.

Attualmente in Liguria i centri per il recupero di uomini autori di violenza domestica in possesso dei requisiti previsti a livello nazionale sono due, entrambi a Genova.

