Per sempre Paolo Mantovani. Nel cuore e anche sulle maglie più belle del mondo. In occasione della partita più prossima al trentennale della scomparsa del grande presidente (celebrato lo scorso 14 ottobre), il club blucerchiato ha deciso di scendere in campo con una patch speciale per rendere omaggio ad un uomo altrettanto speciale.

