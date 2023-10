Chiavari: salvare il mondo si può. La sfida del riscaldamento globale nella mostra della Soka Gakkai

A notare, nel corso dell’inaugurazione, che gli addobbi floreali sul tavolo che si affaccia sulla platea dell’Auditorium San Francesco nascono da un riuso creativo della plastica, da una trasformazione virtuosa di un nemico in un alleato, è il vicesindaco Silvia Stanig. Trasformazione è la parola chiave della mostra “L’eredità della vita”, realizzata dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai nel quadro di una campagna dal nome forse poco agile, ma in cui ogni parola appare irrinunciabile: “Cambio io, cambia il mondo: pensare globalmente, cambiare interiormente, agire localmente”.

Focus della mostra – articolata in 18 pannelli nati dall’ibridazione fra fotografie donate da un’artista anonimo e didascalie a tema – è l’emergenza climatica, ma ancor meglio l’essere umano di fronte all’emergenza. Trasformare, si diceva: trasformare il modo di pensare e di agire. Trasformare la Coscienza, ognuno la propria. Trasformare la paura in azione o meglio, come suggerisce la direttrice esecutiva della campagna, Stella Bianchi, “trasformare la paura in determinazione ad agire per invertire la rotta”, per portarci al di là di una “minaccia esistenziale che mette a rischio non il Pianeta, ma la vita sul Pianeta”.

