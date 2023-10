Domenica in compagnia di libri e autori per l’ultima giornata di Libriamoci

Domenica 22 ottobre, quarta e ultima giornata di Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque, la 13a edizione della rassegna culturale promossa dall’amministrazione comunale e organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano.

Il consueto appuntamento di promozione della lettura quest’anno ha come fil rouge il tema “No limits? Il senso del limite come valore” e per quattro giorni sarà protagonista alla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” con eventi riservati alle scuole, laboratori per bambini, presentazioni di libri, conferenze, film e talk.

