Karate/ Cadetti: la Pro Recco porta a casa una medaglia d’oro

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Durante la prima giornata dei Campionati italiani cadetti di Karate a Ostia, Giulia Manca, 14 anni, della Pro Recco Karate, ha conquistato il titolo nazionale femminile. In questa competizione, abbiamo visto anche un’altra giovane promessa, Camilla Viacava, ben piazzata nel “ranking” che stabilisce la classifica giovanile, utilizzata dalla Fijlkam per valutare il merito degli atleti nella disciplina olimpica del karate e per le chiamate nella nazionale giovanile in vista del prossimo campionato europeo.

