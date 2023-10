La maggioranza: “La violenza non ci fermerà e certo non fermerà il nostro sindaco”

A seguito della comparsa della scritta “Ponza come Moro”, corredata da una stella a cinque punte, nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana, i consiglieri della maggioranza sarzanese intervengono unitariamente con queste parole:

“La violenza, l’odio e le minacce sono sempre inaccettabili, nel dibattito politico e nella vita civile. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza umana al nostro sindaco Cristina Ponzanelli, unite alla ferma condanna delle minacce che gli sono state rivolte. Potremmo derubricare queste scritte come la firma di qualche povero idiota ma la verità è che in questo momento, in cui il terrorismo miete vittime nel mondo, ricordare le Brigate Rosse, protagonisti condannati dalla storia di pagine odiose del nostro paese, è pericoloso e rischia di avvelenare il clima della città. A questi cretini, che per minacciare un sindaco e con lei l’intera nostra comunità ricordano una delle pagine più buie della nostra Repubblica, rispondiamo che si rassegnino: la violenza non ci fermerà e certo non fermerà il nostro sindaco. Grazie alle forze dell’ordine per il loro lavoro costante nel difenderci da questi gesti ignobili e nell’individuare i protagonisti di queste campagne d’odio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com