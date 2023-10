La pioggia continua a cadere. Protezione civile e volontari in azione per riportare la Val di Magra alla normalità

Continua a piovere sulla Val di Magra, ma la situazione di emergenza scattata con il temporale che ha creato allagamenti, frane e disagi nel corso della mattinata sta lentamente avviandosi verso il ritorno alla normalità.

Ad Ameglia gli allagamenti che hanno interessato Via Fabbricotti sono in via risoluzione ed è in corso la rimozione dei massi dalla sede stradale in Via di Santa Croce.

Sul posto sono operativi 10 volontari di protezione civile regionale, oltre al volontariato locale, e 3 mezzi con idrovore, mentre 6 volontari, sempre oltre al volontariato locale e 2 mezzi sono attivi a Castelnuovo Magra.

Protezione civile al lavoro anche in quel di Luni, dove il sindaco Alessandro Silvestri invita i cittadini alla massima prudenza.

“Nonostante le migliori aspettative – ha dichiarato in un video registrato poco dopo le 14 – sta continuando a piovere. Il sottopasso di Piazza Grande è ancora chiuso per un problema alle pompe, ma stiamo intervenendo. La situazione più critica è a Luni Mare dove le abbondanti precipitazioni stanno impegnando le pompe del Consorzio di bonifica Canale lunense per smaltire le acque che si sono accumulate. L’idrovora del Forlino sta pompando 2.000 litri d’acqua al secondo, quella della turbina 4.000. Se il meteo ci dà tregua anche la parte bassa del territorio potrà tornare a una situazione normale in breve tempo”.

La cella temporalesca, molto localizzata, che ha interessato la parte estrema del levante ligure in mattinata, ancora attiva in mare, si è lentamente spostata verso est e staziona davanti alle coste toscane.

Al forte temporale è seguito una risposta sui rivi minori, con locali allagamenti. Permane una bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

La situazione è costantemente monitorata dai funzionari del Centro Meteo e dalla Sala operativa regionale.

Per la giornata di oggi permangono condizioni di instabilità sul centro levante, in lenta attenuazione nel pomeriggio con fenomeni residui. Per domani previste condizioni di generale stabilità.

Da lunedì deciso peggioramento dalla serata con pioggia e temporali, non si escludono fenomeni forti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com