Napoli. Non sorride all’Iren Genova Quinto la quinta giornata del campionato di serie A1 in trasferta a Napoli: in casa del Posillipo finisce infatti 8-5 per i partenopei.

Una gara combattuta nel primo tempo, poi nella seconda frazione la squadra allenata da Brancaccio ha preso il largo chiudendo il parziale sul 3-0. Nella seconda metà della gara ancora un sostanziale batti e ribatti fra le due formazioni, con i biancorossi che tuttavia non sono riusciti a rimettersi in partita.

