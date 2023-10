Genova. Ha riscosso numerose adesioni l’iniziativa organizzata da Regione Liguria e Alisa in collaborazione con LILT per l’Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili.

Oltre 150 donne infatti si sono recate negli ambulatori mobili allestiti per tutta la giornata di oggi in Piazza De Ferrari dove medici specialisti si sono messi a disposizione per consulenze e visite senologiche gratuite.

