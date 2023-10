Pappagalli maltrattati salvati in un’operazione congiunta di Asl3 e polizia locale

Genova. È stato un sopralluogo, condotto dai veterinari della ASL 3 genovese per verificare le condizioni di detenzione di alcuni animali tutelati dalla normativa CITES, a portare al ritrovamento in un appartamento nel quartiere di Albaro di alcuni pappagalli sottoposti a maltrattamenti.

Tra questi, un esemplare di Ara Giacinto a cui erano state tagliate le penne remigante primarie su entrambe le ali: una lesione provocata volontariamente dalla proprietaria dell’animale per impedirgli forzatamente il volo in ogni sua forma ed evitare potesse tentare di fuggire e allontanarsi da casa, come successo in passato.

» leggi tutto su www.genova24.it