Piano Sociale Integrato Regionale, il Comune di Albenga chiede chiarimenti: “Servono azioni e indicazioni concrete e realizzabili”

Albenga. Il Comune di Albenga, capofila del distretto sociosanitario albenganese, chiede chiarimenti e presenta osservazioni sullo PSIR (Piano Sociale Integrato Regionale), lo strumento di programmazione degli interventi e l’organizzazione dei servizi territoriali per una pronta e strutturata presa in carico dei soggetti fragili.

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Le osservazioni presentate sono volte ad avere chiarimenti in merito all’applicabilità della nuova organizzazione dei futuri ambiti e, soprattutto, a rappresentare la difficile situazione dei servizi territoriali sul nostro comprensorio. Mi auguro che queste possano essere adeguatamente prese in considerazione al fine di essere in grado di dare risposte concrete ai cittadini. In particolare chiediamo di potenziare e migliorare l’integrazione sociosanitaria. Servono, infatti, azioni e indicazioni concrete e realizzabili”.

