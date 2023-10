“Ponza come Moro”, scritta inquietante su un muro di Sarzana

Proseguono tenendo in considerazioni tutte le ipotesi le indagini del personale del Commissariato di Sarzana e della Digos in merito alla scritta apparsa nei giorni scorsi su un muro di via Nilo Garbusi a due passi della stazione ferroviaria. “Ponza come Moro” l’inquietante messaggio lasciato con una bomboletta rossa e accompagnato da una stella a cinque punte riconducibile a quella del Brigate Rosse mentre, nella facciata dello stesso stabile che si affaccia su piazza Jurgens, sono state tracciate anche una falce e un martello. Un messaggio che potrebbe essere indirizzato al sindaco Cristina Ponzanelli anche se gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, comprese quelle che portano ad un altro esponente della giunta, l’assessore Luca Ponzanelli, e al padre Giuseppe sindacalista della Uil.

Un episodio – avvenuto probabilmente nella notte fra mercoledì e giovedì – e subito segnalata dai lavoratori della zona alle forze dell’ordine che hanno fatto immediatamente partire indagini e accertamenti per risalire agli autori, o all’autore, del gesto.

