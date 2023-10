Porto Venere, la maggioranza contesta la convocazione e lo svolgimento dell’ultimo Consiglio comunale

“Il regolamento del Consiglio comunale prevede all’articolo 7 che “il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza quando ciò risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei tempi normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini”. L’articolo afferma anche che i motivi d’urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza, che ogni provvedimento sia rinviato…”. I tre gruppi consiliari di opposizione di Porto Venere ritornano sulle modalità di convocazione e svolgimento dell’ultima seduta dell’assemblea cittadina, andata in scena giovedì pomeriggio.

“L’articolo – proseguono dalla minoranza Francesca Sacconi, Paolo Negro, Jacopo Conti e Roberto Farnocchia – è molto chiaro per cui abbiamo chiesto, ad inizio seduta consigliare, quale fosse il documento che giustificasse l’urgenza, ci è stato risposto unendo un altro articolo del regolamento ossia il n. 31, che afferma che “il Sindaco è tenuto a riunire il c.c. , in termini non superiori ai 20 giorni, quando questo venga richiesto da almeno un quinto dei consiglieri”. L’opposizione il 2 ottobre ha chiesto un consiglio straordinario per trattare una mozione e un’interrogazione sullo stabilimento Gnl di Fezzano: stando a ciò che afferma il sindaco le risposte ai nostri quesiti sono arrivate in maniera tardiva da Gnl e per rimanere entro i 20 giorni dalla richiesta di convocazione ha deciso di convocare un Consiglio d’ urgenza. Abbiamo sottolineato il fatto che l’urgenza riguardasse solo le nostre mozioni e interrogazione e abbiamo chiesto che il primo punto all’ordine del giorno ossia il Dups e i punti 4 e 5, che erano altre due interrogazioni di un gruppo d’opposizione, venissero rinviate al prossimo consiglio ordinario, anche perché avere solo 24 ore di tempo per studiare un documento che ha 4 allegati non ci sembra corretto. Purtroppo la maggioranza ha respinto questa nostra richiesta, solo per la forza che ha nei numeri, senza motivare la scelta, mostrando una grande arroganza, peraltro ingiustificata visto che proprio il sindaco aveva appena spiegato i motivi dell’urgenza. Pertanto abbiamo abbandonato l’aula”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com