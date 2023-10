Sampdoria, Pedrola tornato disponibile e Stankovic sarà titolare. Pirlo: “Ho buone sensazioni”

Genova. “Non dobbiamo aver timore di giocare in questo stadio che deve essere un’arma in più per noi. Spetta solo a noi portare i tifosi dalla nostra parte con le prestazioni e con i risultati. Siamo sereni, abbiamo voglia di ricominciare a giocare. Abbiamo fatto due settimane di ottimo lavoro, ho buone sensazioni speriamo si possano riproporre domani in partita”.

Andrea Pirlo in conferenza pre Sampdoria-Cosenza si lascia andare a un moderato ottimismo, nonostante l’infermeria non gli dia pace. Si sono fermati Stojanovic in nazionale e Murru in settimana: “Murru aveva già problemi dopo partita di Ascoli, peccato perché comunque sono giocatori importanti. In ogni caso ne abbiamo altri pronti a giocare questa partita. Murru, a parte che è il capitano e il capitano è sempre difficile da rimpiazzare, dall’inizio ha sempre fatto buone prestazioni, ha dato grande continuità”.

