San Francesco Loano d’alta quota. Ferrara: “Loano città di calcio, stiamo lavorando tanto e bene”

Loano. Il percorso da capolista in Promozione della San Francesco Loano è al di sopra delle aspettative? Probabilmente sì, ma la convinzione di essere una realtà forte e consolidata è assolutamente presente all’interno dell’ambiente loanese.

Così come conferma il vice presidente rossoblù Andrea Ferrara: “Non ci saremmo mai aspettati di partire così bene, però allo stesso tempo siamo sempre stati consapevoli che stiamo lavorando tanto e bene. Un lavoro quotidiano a 360°. Siamo un pochino in avanti rispetto alle nostre aspettative, ci godiamo il momento e non ci tiriamo indietro. La nostra forza sta nel lavoro quotidiano ma il Celle Varazze è una squadra più attrezzata di noi, così come la Sestrese, la Praese e la Carcarese. Il nostro è l’inizio di un percorso che durerà secondo me 2/3 anni prima di diventare veramente ambiziosi. Manteniamo la nostra umiltà e andiamo avanti“.

» leggi tutto su www.ivg.it