Smottamento a Ruffino, Viale San Bartolomeo chiusa: si lavora anche nella notte

Il maltempo ha reso campale la giornata anche alla Spezia, e in particolare in Viale San Bartolomeo, lungo la direttrice che collega il capoluogo a Lerici.

Poco dopo le 12 uno smottamento ha investito la strada all’altezza di Ruffino riempiendo le carreggiata di terra e acqua. Non appena giunti sul posto gli agenti della Polizia locale della Spezia hanno interdetto il transito a tutte le auto che avrebbero dovuto attraversare il tratto interrotto per consentire ai soccorritori e ai tecnici di mettere in sicurezza la frana e consentire la riapertura al traffico.

L’alternativa per muoversi tra Lerici e La Spezia sono ovviamente le gallerie imboccabili dal raccordo, ma non tutti ne hanno potuto approfittare nel corso del pomeriggio: numerosi i disagi per i residenti, i turisti e gli operai dei cantieri, rimasti a lungo ad attendere i mezzi pubblici per poter fare ritorno a casa. Come se non bastasse nel pomeriggio nella zona è mancato per ore l’approvvigionamento idrico.

Le operazioni sono andate avanti tutto il pomeriggio e in serata l’aspettativa più ottimistica era quella di una riapertura nel corso della notte. Gli imprevisti e le precipitazioni a carattere di rovescio potrebbero però prolungare ulteriormente la durata dell’intervento.

