Un convegno e un libro per concludere le celebrazioni del centenario della morte di Mazzini

A cento anni dalla scomparsa di Ubaldo Mazzini, l’amministrazione comunale ha promosso nell’arco dell’anno un ricco calendario di eventi sulla figura e il calibro intellettuale del primo direttore della Biblioteca Civica, del Museo Civico e dell’Archivio Storico Comunale della Spezia, sia per i suoi fondamentali contributi nell’archeologia e nella storia locale, sia per il suo impegno di tramandare e tenere vive le tradizioni e il dialetto spezzino attraverso l’organizzazione dei Servizi Culturali del Comune della Spezia.

“Si conclude il ricco programma di iniziative organizzate per rendere omaggio alla celebre figura di Ubaldo Mazzini, a cento anni dalla sua morte – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – riteniamo sia importante ricordare i personaggi che sono stati parte integrante della storia cittadina ed hanno contribuito a tramandarla come appunto Mazzini, primo Direttore della Biblioteca Civica, del Museo Civico e dell’Archivio Storico della Spezia. A lui si devono svariate pubblicazioni sulla storia locale, sulle tradizioni popolari e sul dialetto spezzino che sono quindi una preziosa testimonianza del nostro passato. Vi invito a partecipare a questo ultimo appuntamento che rappresenta un’occasione importante per analizzare ed approfondire la sua vita e la sua opera.”

