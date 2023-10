Bando “Dote sport”, da fine 2021 un milione di euro alle famiglie liguri: “Strumento efficace che implementeremo”

Liguria. Un milione e 135mila euro l’importo complessivo erogato da Filse alla chiusura delle operazioni del bando “Dote Sport”, per un totale di 6.828 domande ammesse e soddisfatte. Sono i risultati delle prime tre edizioni del bando comprese tra il 2021 e il 2023.

Alla fine del 2021 la giunta regionale aveva deliberato un’importante modifica al “Testo unico della normativa in materia di sport” inserendo, tra le altre novità, un contributo finalizzato allo svolgimento dell’attività sportiva dei minori in favore delle famiglie con figli dai 5 ai 17 anni residenti in Liguria. Da lì sono state finanziate tre edizioni consecutive di “Dote Sport” con l’aumento graduale della soglia minima di Isee fino ai 25mila euro dell’ultimo bando in modo da aumentare via via la platea dei beneficiari.

