Cadavere trovato in mare tra gli scogli di Bordighera: potrebbe essere il migrante disperso da venerdì

Genova. Il corpo senza vita di una uomo è stato recuperato la scorsa notte nel mare davanti alla passeggiata di Bordighera, in provincia di Imperia. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di una persona probabilmente di origini africane.

L’allarme è scattato ieri alle ore 22, quando il corpo è stato visto galleggiare da alcuni passanti: sul posto i carabinieri, la polizia di frontiera e la Capitaneria di porto che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. Non è stato ancora accertato se il corpo dell’uomo possa essere quello del migrante disperso da venerdì, quando alcuni testimoni avevano visto un uomo venir trascinato via dalle correnti del torrente Nervia.

» leggi tutto su www.genova24.it